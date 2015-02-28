Fenerbahçe içeride dışarıda puan dağıtıyor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Torku Konyaspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Evsahibi Torku Konyaspor, sağ kanattan Ömer Ali Şahiner'in yaptığı ortayı Mert Günok uzaklaştırmak istiyor ancak top penaltı noktasının hafif sağ çaprazında bulunan May Mahlangu'ya geliyor. Mahlangu gelişine düzgün bir vuruşla topu kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturdu ve Torku Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Emre Belözoğlu geçiyor. Emre'nin ortasına arka direkte iyi yükselen Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşunda top kaleci Kaya Tarakçı'nın solundan ağlarla buluştu ve skora 1-1'lik eşitlik geldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmazken, geçtiğimiz hafta evinde Akhisar Belediyespor'a yenilen Fenerbahçe, oynadığı son iki maçta 5 puan kaybetti.

Fenerbahçe, bu kayıpla 51 puanlı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Maçın önemli dakikaları

Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonu 4. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Sağdan Kuyt'ın ortasında top Konyaspor savunmasından sekti ve Selçuk Şahin'in önüne düştü. Ancak sert gelen bu ortaya dokunan Selçuk çerçeveyi bulamadı.

Ancak Konya'da perdeyi ev sahibi takım açtı. Sağ taraftan gelen ortaya çıkan Mert Günok, ayaklarıyla müdahale etti ve topu uzaklaştıramadı. May Mahlangu da önünde bulduğu topu düzeltip, Fenerbahçe ağlarına gönderdi ve takımını 8. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Konyaspor, oyunu genelde sahasında kabul ederek kontra ataklarla 2. golü aradı. Fenerbahçe ise rakibi karşısında kurduğu baskıyla beraberlik golünü kovaladı.

Devre sonuna doğru Sarı-lacivertliler oyunda ciddi bir üstünlük sağladı. Üst üste gelişen Fenerbahçe ataklarında Konyaspor takımı zor anlar yaşadı. 44. dakikada sağ taraftan Meireles'in kullandığı köşe vuruşunda Kadlec kafayı vurdu. Bu top direğin hemen yanından dışarı giderken, orada Dirk Kuyt da topa dokunamadı.

Devrenin duraklama anlarında Egemen'in şık pasıyla ceza sahasına giren Gökhan Gönül, sağ çaprazda çok müsait durumda sert vurdu ancak bu top da çok az farkla auta gitti. Fenerbahçe, son 15 dakikasında büyük baskı kurduğu ilk yarıda, soyunma odasına 1-0 yenik durumda gitti.

İkinci yarı ise düşük bir tempoda başladı. Fenerbahçe'de 59. dakikada Selçuk Şahin'in yerine oyuna giren Emre Belözoğlu, oyuna hareket getirdi. Sarı-lacivertliler beraberlik golünü de Emre'nin ortasıyla buldu. 67'de Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Egemen Korkmaz, skora 1-1'lik eşitlik getirdi.

Golden sonra Fenerbahçe'nin beraberlik çabası vardı. 79'da Dirk Kuyt'ın kafa vuruşu kaleci Kaya'da kalırken, 82. dakikada maçın kader anı yaşandı. Konyaspor kalecisi Kaya'nın hatalı kale vuruşu Diego'da kaldı. Diego'nun ara pasında ise Moussa Sow, karşı karşıya durumda kaleciyi geçemedi ve Fenerbahçe mutlak bir üstünlük golünden oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Akhisar mağlubiyeti sonrası Konya deplasmanında da 2 puan bıraktı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi ezeli rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Torku Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1



Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi Torku Arena



Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Hakan Yemişken



Torku Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ali Turan, Mehmet Güven, Ömer Ali Şahiner, Torje, Mahlangu, Vukovic, Djalma (Dk. 75 Rangelov), Mehmet Uslu (Dk. 84 Kokalovic), Uğur İnceman, Hasan Kabze (Dk. 75 Fuchs)



Fenerbahçe: Mert Günok, Egemen Korkmaz, Bekir İrtegün, Mehmet Topal, Sow, Kuyt, Meireles (Dk. 67 Webo), Selçuk Şahin (Dk. 59 Emre Belözoğlu), Kadlec, Emenike (Dk. 80 Diego), Gökhan Gönül



Goller: Dk. 8 Mahlangu (Torku Konyaspor), Dk. 67 Egemen Korkmaz (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 44 Ali Turan, Dk. 45 Torje, Dk. 51 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+1 Kaya Tarakçı, 90+5 Rangelov (Torku Konyaspor), Dk. 53 Mehmet Topal, 90+2 Diego (Fenerbahçe)