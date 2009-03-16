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Spor

Fenerbahçe iç transferde hız kesmiyor

16 Mart 2009 02:00


Fenerbahçe'de iç transfer görüşmeleri gündemden düşmüyor. Sarı lacivertliler, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin ile anlaşma aşamasına gelirken, Lugano ile de sözleşme imzalamak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.

İlgili pazarlıkları bizzat yürütürken, konunun netleşmesi için en az bir haftalık süreye daha ihtiyaç olduğu, ancak Lugano'nun üç yıl daha Fenerbahçe'de kalma ihtimalinin her geçen gün yükseldiği öğrenildi.

25. haftanın açılış maçında cuma günü Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Sağlık komitesi, Deivid'i maça yetiştirebilmek için yoğun çaba harcarken, Kocaelispor maçında sakatlanan Alex'in çok az da olsa zorlu mücadelede forma giyme şansının olduğu açıklandı.

Bu arada sarı lacivertli futbolculardan Semih Şentürk ve Gökhan Emreciksin, Cevahir Alışveriş Merkezi’nde bulunan Fenerium Mağazası’nda taraftarla buluştu.

Yıldız futbolcular, yoğun kalabalığın bulunduğu imza gününde hayranlarına imza dağıtıp fotoğraf çektirdiler.

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