Fenerbahçe hız kesmedi



Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi'nin 16. haftasında CASA TED Ankara Kolejliler'i deplasmanda 20 sayı farkla 70-50 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımda Oğuz Savaş 17 sayı - 11 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.





Beko Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Ülker, CASA TED Ankara Kolejliler'i deplasmanda 70-50 yendi.



Karşılaşmaya Ömer Onan'ın sayılarıyla 7-0'lık bir seriyle başlayan Fenerbahçe Ülker karşısında çabuk toparlanan CASA TED Ankara Kolejliler, Strickland ve Hansen'in sayılarıyla 4. dakikada 8-7 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Ülker, Mirsad ve Green'in sayılarıyla 10-3'lük bir seri yakaladı ve ilk periyodu 17-10 önde tamamladı.



İkinci periyoda pota altından bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe Ülker, 14. dakikayı 9 sayı farkla 23-14 önde geçti. CASA TED Ankara Kolejliler, Caner Öner ve Hansen'in sayılarıyla 17. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi (27-23). İki ekip de devrenin son bölümünde sayı bulmakta zorlanırken, ikinci periyodu Fenerbahçe Ülker 29-25 önde tamamladı.



Üçüncü periyoda Mirsad ve Ömer Onan'ın sayılarıyla hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe Ülker, 23. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı (39-27). Çok sayıda top kaybı yapan CASA TED Ankara Kolejliler karşısında üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, 26. dakikayı 18 sayı farkla 47-29 önde geçti. Fenerbahçe Ülker, Strickland ile direnmeye çalışan CASA TED Ankara Kolejliler karşısında son periyoda 17 sayı farkla 52-35 önde girdi.



Dördüncü periyodun ilk dakikasında Mrsic ile 3 sayılık basket bulan Fenerbahçe Ülker, 55-35'lik skor ile farkı 20'ye çıkardı. CASA TED Ankara Kolejliler, Prowell ve Caner ile sayılar bularak 35. dakikada farkı 12 sayıya indirdi (48-60). İki takım da hücumlardan üst üste boş dönerken Fenerbahçe Ülker, Green'in 5 sayısıyla son 2 dakikaya 65-48 önde girdi. Son hücumda Oğuz ile 3 sayılık bir basket bulan Fenerbahçe Ülker, salondan 70-50 galip ayrıldı.



CASA TED ANKARA KOLEJLİLER: 50 - FENERBAHÇE ÜLKER: 70

Salon: TOBB Üniversitesi



Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Alper Özgök xx, Osman Sinan İşgüder xx



CASA TED Ankara Kolejliler: Özgür x 2, Caner Öner xx 9, Prowell xx 10, Hansen xxx 14, Strickland xxx 14, Önder x 1, Caner Erdeniz x, Alper x



Fenerbahçe Ülker: Green x 8, Mirsad xxx 10, Ömer Onan xxx 16, Semih x 2, Preldzic x, Oguz xxx 17, Simith x 2, Mrsic xx 8, Vidmar x 4, Serhat x, Rasim x 3



1. periyot: 17-10



Devre: 29-25 (Fenerbahçe Ülker lehine)



3. periyot: 52-35

