-FENERBAHÇE HİSSELERİNDE KAYIP YÜZDE 34,74'E ULAŞTI İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören Fenerbahçe Sportif hisselerindeki düşüş bugün ikinci seansta da devam etti. Fenerbahçe Sportif hisseleri bugünkü 2. Seansa yüzde 10,14'lük kayıpla 46,50 liradan başladı. Dün yüzde 19,30'luk kayıpla 57,50 liradan kapanan Fenerbahçe Sportif hisseleri bugünkü 1. Seansa da yüzde 10,00'luk kayıpla 51,75 liraya gerilemişti. Böylece, cuma günü 71,25 liradan kapanan Fenerbahçe hisselerinin son iki gündeki kaybı yüzde 34,74'e ulaştı. Geçen cuma günü kapanışta 1 milyar 781 milyon 250 bin lira olan Fenerbahçe Sportif'in piyasa değeri dünkü kapanışta 1 milyar 437 milyon 500 bin liraya gerilemişti. Bugün ilk seanstaki kaybın ardından 1 milyar 293 milyon 750 bin liraya olarak gerçekleşen şirketin piyasa değeri, son gelinen 46,50 liralık fiyat üzerinden hesaplama yapıldığında 1 milyar 162 milyon 500 bin liraya gerilemiş durumda. Böylece şirketin piyasa değeri, son iki gündeki düşüşler sonucunda 618 milyon 750 bin lira (yaklaşık 380 milyon dolar) erimiş oldu. Fenerbahçe Sportif hisseleri seansın ilk yarım saati dolarken 46,50-50,25 lira aralığında alınıp satılıyor.