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Ekonomi

FENERBAHÇE HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

04 Temmuz 2011 18:13

-FENERBAHÇE HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören Fenerbahçe Sportif hisselerindeki düşüş ikinci seans açılışında da sürüyor. Dün sabah başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu isimlerin gözaltına alınmasının ardından, yeni haftanın ilk iş gününe yüzde 10,18'lik düşüşle başlayan Fenerbahçe hisseleri bu düşüşünü ikinci seansta da devam ettiriyor. Geçen haftanın son işlem gününde 71,25 liradan kapanan Fenerbahçe hisseleri, haftanın ilk işlem gününe yüzde 10,18'lik değer kaybı ile 64,00 liradan başlamıştı. İkinci seans açılışının ardından düşüşünü sürdüren Fenerbahçe hisseleri 10,16 oranında azalarak saat 14:35 itibariyle 57,50 puana kadar geriledi, hisseler günlük bazda ise toplam yüzde 19,30 oranında değer kaybıyla işlem görüyor.

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