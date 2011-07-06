-FENERBAHÇE HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın gözaltı kararının kaldırılmasının ardından İMKB'de işlem gören Fenerbahçe Sportif hisseleri de artışa geçti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu nedeniyle futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında hakkındaki gözaltı kararının kaldırılmasının ardından, 1. Seansı yüzde 5,81'lik düşüşle 47,80 liradan kapatan Fenerbahçe Sportif hisseleri, haberle birlikte yüzde 7,95 oranında artarak 51,60 liraya kadar çıktı. Bir süre bu seviyelerde seyreden Fenerbahçe Sportif hisseleri daha sonra tekrar 50,00 liranın altına geriledi. Kapanışa yaklaşılan şu dakikalarda ise Fenerbahçe Sportif hisseleri 1. Seansa göre yüzde 3,14'lük artışla 49,30 liradan işlem görüyor.