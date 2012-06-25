Fenerbahçe hisseleri tavan yaptı

UEFA'nın Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğini belirtmesi sonrasında hisseler yine tavan fiyata çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününde UEFA'dan gelen açıklama ile tavan olan Fenerbahçe hisseleri bugün de yüzde 4,67 oranında yükselişle tavan oldu.

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na yolladığı yazılı açıklamada Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğini kaydetmişti. Cuma günü hissenin, UEFA açıklamasının ekranlara düşmesi ile çok fazla işlem görmeden 49,20 lira ile tavan olması, ağırlıklı ortalama fiyatının düşük kalmasına (46,41 lira) dolayısıyla bugün ilk seans için belirlenen tavan fiyatının 51,50 lira olmasına neden oldu.

Fenerbahçe hisselerinin 51,50 tavan fiyatla, yaklaşık 200 bin lotluk alış emriyle açılması, borsacılar arasında hissenin yükselişine devam edebileceği yönündeki beklentileri artırıyor.

Bununla birlikte UEFA'nın açıklamasında, Fenerbahçe ile ilgili kararda son sözün UEFA Disiplin Komitesi'nde olacağının altının çizilmesi analistler tarafından özellikle hatırlatılıyor.