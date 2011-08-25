-Fenerbahçe hisseleri dip yaptı İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağı açıklanan Fenerbahçe'nin İMKB'de işlem gören hisse senetleri yüzde 9,15'lik kayıpla güne başladı. İMKB'de hisseleri işlem gören diğer kulüplerin hisse senetleri ise yüzde 10'un üstünde değer kazanmış durumda. Fenerbahçe'nin yerine Şampiyonlar Ligi'ne dahil edilen Trabzonspor Sportif hisselerindeki artış da yüzde 10,53'e ulaştı. Fenerbahçe Sportif haricindeki kulüp hisseleri seans açılışından itibaren tavan fiyatlardan alınıp satılırken, cuma gününe göre artış oranları da yüzde 7-9 aralığında değişiyor. Fenerbahçe Sportif hisselerinin cuma gününe göre kaybı ise yüzde 12,77'yi buldu. Şike soruşturmasının başladığı tarihe göre ise bütün kulüp hisseleri değer yitirmiş durumda. Temmuz başına göre, Fenerbahçe Sportif hisselerindeki kayıp yüzde 38,67, Galatasaray Sportif hisselerindeki kayıp yüzde 26,33, Trabzonspor Sportif hisselerindeki kayıp yüzde 17,65 ve Beşiktaş Futbol Yatırımları hisselerindeki kayıp da yüzde 12,59 olarak gerçekleşti. Bu süre içinde İMKB 100 Endeksi yüzde 15,90 düşerken, Spor Endeksindeki düşüş yüzde 26,76'yı buldu.