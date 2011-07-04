-FENERBAHÇE HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören Fenerbahçe Sportif hisseleri haftaya yüzde 10,18'lik değer kaybıyla başladı. Dün başlatılan ''Futbolda Şike İddialarına'' yönelik soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu isimlerin gözaltına alınmasının ardından, yeni haftanın ilk işlem gününde Fenerbahçe hisseleri geriledi. Geçen haftayı 71,25 liradan kapatan Fenerbahçe hisseleri, haftanın ilk işlem gününe yüzde 10,18'lik azalışla 64,00 liradan başladı. Bu arada açılışın ardından Beşiktaş Sportif hisseleri yaklaşık yüzde 7, Trabzonspor hisseleri ise yaklaşık yüzde 6 oranında değer kaybetti.