T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A)

04 Temmuz 2011 13:37

-FENERBAHÇE HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören Fenerbahçe Sportif hisseleri haftaya yüzde 10,18'lik değer kaybıyla başladı. Dün başlatılan ''Futbolda Şike İddialarına'' yönelik soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu isimlerin gözaltına alınmasının ardından, yeni haftanın ilk işlem gününde Fenerbahçe hisseleri geriledi. Geçen haftayı 71,25 liradan kapatan Fenerbahçe hisseleri, haftanın ilk işlem gününe yüzde 10,18'lik azalışla 64,00 liradan başladı. Bu arada açılışın ardından Beşiktaş Sportif hisseleri yaklaşık yüzde 7, Trabzonspor hisseleri ise yaklaşık yüzde 6 oranında değer kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24