T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fenerbahçe hisseleri %2.08 değer kazandı

Fenerbahçe Sportif Hizmetler A.Ş. hisseleri, İstanbul Menkul kıymetler Borsası'nda (İMKB) yüzde 2.08 oranında değer kazandı.

10 Mayıs 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe Sportif Hizmetler A.Ş. hisseleri, İstanbul Menkul kıymetler Borsası'nda (İMKB) yüzde 2.08 oranında değer kazandı.


İlk seansta yatırımcısına kazandıran Fenerbahçe Sportif A.Ş hisseleri, ikinci seansta kaybettirdi.


Turkcell Süper Ligi'nde deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenen ve ligde son haftaya girilirken liderliğini devam ettiren Fenerbahçe, Borsa'da yatırımcısına ilk seansta yüzde 13.89 oranında kazandırdı.


Fenerbahçe Sportif A.Ş. hisseleri ikinci seansta yüzde 10.37 oranında değer kaybederken, günü yüzde 2.08 oranında artışla kapattı.


Cuma günkü kapanışta, 72.00 liradan kapanan Fenerbahçe hisseleri, ilk seans sonunda 82.00 liradan işlem görürken, günü 73.50 liradan tamamladı.


Bu arada, Fenerbahçe Sportif A.Ş hisseleri, 346 milyon 245 bin 274 lirayla en fazla işlem hacmine sahip hisse senetleri oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24