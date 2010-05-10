Fenerbahçe hisseleri %2.08 değer kazandı

T24 - Fenerbahçe Sportif Hizmetler A.Ş. hisseleri, İstanbul Menkul kıymetler Borsası'nda (İMKB) yüzde 2.08 oranında değer kazandı.





İlk seansta yatırımcısına kazandıran Fenerbahçe Sportif A.Ş hisseleri, ikinci seansta kaybettirdi.





Turkcell Süper Ligi'nde deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenen ve ligde son haftaya girilirken liderliğini devam ettiren Fenerbahçe, Borsa'da yatırımcısına ilk seansta yüzde 13.89 oranında kazandırdı.





Fenerbahçe Sportif A.Ş. hisseleri ikinci seansta yüzde 10.37 oranında değer kaybederken, günü yüzde 2.08 oranında artışla kapattı.





Cuma günkü kapanışta, 72.00 liradan kapanan Fenerbahçe hisseleri, ilk seans sonunda 82.00 liradan işlem görürken, günü 73.50 liradan tamamladı.





Bu arada, Fenerbahçe Sportif A.Ş hisseleri, 346 milyon 245 bin 274 lirayla en fazla işlem hacmine sahip hisse senetleri oldu.