Fenerbahçe, Hırvat futbolcu için Juventus'a teklifini yaptı!

Andre Ayew'e imza attıran Fenerbahçe'nin, Juventus'un kanat oyuncusu Marko Pjaca için de teklif yaptığı iddia edildi.

Fanatik' te yer alan habere göre Andre Ayew ile birlikte ilk yabancı transferini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Juventus'un Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca'yı da kiralamak için harekete geçti.

Fenerbahçe yönetimi, Juventus ile 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibine iki yıllık kiralama teklifinde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin yakın zamanda bu transferi bitirmesi bekleniyor.

23 yaşındaki Hırvat futbolcu, geçen sezon Schalke’de 9 maçta oynadı ve 2 gol attı. 5 maçta ilk 11’de sahaya çıkan Pjaca, 391 dakika sahada kaldı.