"Fenerbahçe hiçbir maça beraberlik için çıkmaz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax deplasmanında tek hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi. Vitor Pereira "Biz hiçbir karşılaşmaya beraberlik için çıkmıyoruz Beklentimiz üç puan. Kesinlikle galibiyet istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynayacakları kritik mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Goal'de yer alan habere göre, her iki takımın da ilk maçta birbirini tanıma fırsatı bulduğunu belirten Pereira, "Taktik açıdan ne yapmasını bilen iki takımın maçı olacak. Biz yarın karşımıza çıkabilecek zorlukların ne olduğunu biliyoruz. Maçın içersindeki bir hatayla her şey değişebilir. Biz hiçbir karşılaşmaya beraberlik için çıkmıyoruz Beklentimiz üç puan. Kesinlikle galibiyet istiyoruz" dedi.

Takım olarak hücum yollarında üç yönden de etkili olmak zorunda olduklarını belirten Portekizli teknik adam, "Hem sağ kanadı, hem sol kanadı, hem de ortayı iyi kullanmak orundayız. Tek kanadı kullanmamız söz konusu olamaz" diye konuştu.

Ajax'ın genç bir kadrosu olduğuna değinen Pereira, "Gençlik size avantajlar getirir. Tecrübe de aynı şekilde avantaj sağlar. Ama bu tecrübeyi Hollanda'da genç oyuncular da alabiliyor. Bu oyuncular bu oyun karakterini her yaşta ortaya koyabiliyorlar. Ajax da böyle oyunculardan kurulu. Van Persie'nin bu oyunculara karşı tek bir avantajı olabilir. Yarın bize hem tecrübesi hem de kalitesiyle yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.