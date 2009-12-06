Fenerbahçe hem psikolojik hem fiziki iflas etmiş

T24- Milliyet Yazarı spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, son üç maçtır mağlup olan Fenerbahçe'nin hem psikolojik hem de fiziki olarak iflas ettiğini belirterek, yönetimin bir an önce radikal kararlar alması gerektiğini söyledi. Dilmen'in bugün (6 Aralık 2009) yayınlanan yazısı şöyle:



Fenerbahçe’nin ligde yediği son dört golün üçü hakem hatası. Beşiktaş maçında üçüncü gol net ofsayt, bir penaltısı verilmedi. Kasımpaşa maçında üçüncü gol yine ofsayt. Eskişehir’de de yediği ilk gol öncesi Bilica’ya net faul var, hakem korner veriyor. Ardından gol geliyor. Ne yapsın oyuncular... Tabii ki bu duruma üzülüyorlar. O bar benim, bu bar senin dolaşıp duruyorlar... “Bu hakemler hakkımızı yiyor arkadaşlar” deyip teselliyi Beyoğlu’nda arıyorlar.

Kulüp başkanı, yönetimi, teknik direktörü ise bu gelişmeleri sadece izliyor. Allah’tan futbolcularla birlikte bara gitmiyorlar.

Saha dışında Fenerbahçe’nin durumu ne ise, saha içinde de aynı. Yani içler acısı. Son üç maçta girdikleri pozisyon sayısı ikiyi geçmez. Kalesinde ise sekiz gol var. Çift forvet oynuyor, olmuyor. Tek forvet oynuyor, olmuyor. Oyun içinde tek forvetten çift forvete dönüyor, yine sonuç alamıyor.

Sonra ben düşünmeye başlıyorum; “Neden işler Fenerbahçe adına bu kadar kötü gidiyor” diye. Kaleciye bakıyorum çok kötü. Savunma ondan da kötü. Orta sahada Cristian piyasada yok. Önündeki Alex üç maçtır kayıplarda. Bu durumda forvette Güiza oynasa ne olur, Semih oynasa ne olur. Kazım desen cezalı. Hoş olsa da bir katkısını göremiyoruz.

Sonuçta dünkü maça bakıldığında evet hakem hatasıyla maç Eskişehir’in lehine gelişti. Ama Eskişehir’e de saygısızlık etmek istemiyorum. Ciddi eksikleri vardı. Ona rağmen Fenerbahçe ile kafa kafaya oynadılar, müthiş mücadele ettiler ve maçı kazandılar.

Fenerbahçe adına en kötü olay, taraftarı maçı izlerken takımının kazanacağına inanmıyor. Çünkü öyle bir ışık göremiyor. Mesela hiçbir bölümde 10 dakika rakip yarı alanda oynayamıyorlar. Baskı kuramıyorlar. Zaten bunu yapacak güçleri de yok. Futbolda mücadele etmediğin zaman, rakibin kadar koşmadığın zaman kaybetmek kaçınılmazdır. Fenerbahçe hem psikolojik, hem de fizik olarak kötü durumda. Kısacası iflas etmişler.

Yönetimin bir hayli geç kaldığı radikal kararları bir an önce alması lazım.