-FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR DÜZCE (A.A) - 08.07.2011 - Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan akşam antrenmanında futbolcular, koşu ve ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanda daha sonra geniş alanda pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, tam sahada yapılan çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Sabah antrenmanında takımdan ayrı çalışan Emmanuel Emenike, Sezer Öztürk, Semih Şentürk ve Volkan Demirel akşam takımla birlikte idman yaptı. Emre Belözoğlu, Mehmet Topuz ve Mehmet Topçu ise 5'e 2 pas çalışmasının ardından yan sahada takımdan ayrı çalıştı. Bu arada, dün gece kampa katılan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer de antrenmanı izledi. Kamer, antrenman öncesi bazı oyuncularla sohbet etti. Öte yandan, bugün kampa gelen Futbol Şubesi Gençlik Geliştirme Sorumlusu Şenol Çorlu, A2 takımı teknik direktörü Hakan Tecimer ve altyapı antrenörleri, teknik heyetle altyapıdan gelen oyuncuların performansıyla ilgili görüştükleri bildirildi. Diğer yandan, antrenmanı izleyen taraftarlar, idman sonunda teknik heyet ve oyuncular için tezahürat yaptı. Kaptan Alex, taraftarların yanına giderek, imza dağıttı. -SERDAR'IN SOL ARKA ADALESİNDE 1. DERECE KISMİ YIRTIK ÇIKTI- Sol arka adalesinde ağrıları nedeniyle iki gündür idmana çıkmayan Serdar Kesimal'ın sol arka adalesinde 1. derece kısmi yırtık tespit edildi. Serdar'ın tedavisine tesislerde devam edildiği bildirildi. Sol ayağının üstünde ağrıları olan Mamadou Niang'ın ise çekilen MR sonucunda, ayağının üstünde yumuşak doku zedelenmesi olduğu kaydedildi. Serdar ve Niang'ın dışında sol üst adalesinde zorlanma olan Gökay Iravul da antrenmana çıkmadı. Copa Amerika'da mücadele eden Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Diego Lugano ve Brezilya Milli Takımı kadrosunda bulunan Andre Santos takıma daha sonra dahil olacak. Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.