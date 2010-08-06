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Spor

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

06 Ağustos 2010 23:53

-FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemede veda ettikten sonra gözünü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla yapacağı maça çeviren Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam çalışmasında sarı-lacivertliler, koordinasyonun ardından, pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı. Sezon başında takıma yapılan cybex testlerinin sonuçlarına göre planlanan program doğrultusunda, takımın bir bölümü sahada antrenmana çıktığı sırada, Emre, Cristian, Andre Santos, Deivid, Selçuk, Bekir, Bilica, Kazım, Gökhan Gönül ve Güiza salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bu futbolcular sahaya çıktıktan sonra takım gruplar halinde koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Özel işleri nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'dan izin aldığı bildirilen Alex, takımla antrenmana katılmadı. Brezilyalı futbolcunun özel işlerini hallettikten sonra tesislere gelip salonda takımdan ayrı çalışma yaptığı açıklandı. Sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini de tamamlayan Mehmet Topuz, ilk kez takımla çalışmalarda yer aldı. Senegal Milli Takımı'na katılacak Issiar Dia ve Slovak Milli Takımı'na katılacak Miroslav Stoch bu akşam antrenmanında yer almadı. Bu sezon kadroya dahil edilen iki futbolcunun, eşyalarını toparlamak için Aykut Kocaman'dan özel izin alarak 2 gün erkenden İstanbul'dan ayrıldıkları ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin bu akşamki antrenmanına, hafif sakatlığı olan İlhan ve baş ağrısı sorunu yaşayan Özer de katılmadı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Andre Santos ve Uruguaylı futbolcu Lugano da önümüzdeki günlerde ülke milli takımlarına gidecek. Bu arada, teknik direktör Aykut Kocaman'ın, büyük bir üzüntü yaratan Young Boys maçının ardından sık sık futbolcularla görüşmeler yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın sabah ve akşam yapacağı iki antrenmanla sürdürecek.

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