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Spor

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

31 Temmuz 2010 18:05

-FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile 4 Ağustos Çarşamba günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Mehmet Topuz, Güiza, Uğur Boral, Caner ve İlhan'ın katılmadığı, bu oyuncuların tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü bildirildi. Sol üst adalesinde sertleşme bulunan Emre'nin antrenmanı takımdan ayrı olarak sahada yaptığı koşuyla tamamladığı, dün takıma katılarak takımdan ayrı koşu yapan Lugano'nun ise bugün arkadaşlarıyla birlikte tüm çalışmalarda yer aldığı açıklandı. Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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