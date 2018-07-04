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Spor

Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -  Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idman ile sürdürdü

04 Temmuz 2018 14:59

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) - 

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idman ile sürdürdü. 
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler idmanın ilk bölümünde salonda çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde sahada yer alan sarı-lacivertli ekipte Dünya Kupası\'nda mücadele eden Nabil Dirar ile kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal\'ın haricinde eksik futbolcu bulunmadı. Mehmet Topal çalışmalarını salonda sürdürdü. 
Fenerbahçeli futbolcular yarım saati basına açık olan bölüme ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idmanın kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleşeceği ifade edildi. 
Öte yandan Sportif Direktör Damien Comolli de çalışmaları yakından takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler 
 

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