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Spor

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2010 14:59

-FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in ilk haftasında hafta sonu Medical Park Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda sarı-lacivertliler, koşu ve koordinasyon, pas ve çabukluk çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Sol ayak bileğindeki sakatlığının tedavisi süren İlhan takımdan ayrı koşu yaparken, sağ arka adalesinde yırtık bulunan genç futbolcu Berk de bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı çalıştı. Milli takımlarda bulunan Dia, Stoch, Andre Santos, Lugano, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Emre, Kazım ve Selçuk antrenmanda yer almadı. Sarı-lacivertliler, Medical Park Antalyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam basına kapalı antrenmanla sürdürecek. Yarını ise tek idmanla geçirecek Fenerbahçe'nın akşam yapacağı antrenman basın mensuplarına açık olacak.

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