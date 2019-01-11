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Spor

Fenerbahçe, hazırlık maçında AZ Alkmaar'ı geçti; Volkan Demirel formasına kavuştu

Ersun Yanal, ikinci yarıda Dirar'ın dışındaki tüm futbolcuları kenara alarak 10 değişiklik yaptı

11 Ocak 2019 23:12

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Fenerbahçe, hazırlık maçında AZ Alkmaar'ı 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, kampın son gününde AZ Alkmaar ile karşılaştı. Maça Volkan, İsmail, Skrtel, Sadık, Şener, Jailson, Eljif, Ferdi, Dirar, Valbuena ve Slimani 11'i ile çıkan Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada İsmail Köybaşı, 54. dakikada Mehmet Ekici, 83.dakikada da Michael Frey kaydetti. AZ Alkmaar’ın golleri ise 51. ve 74.dakikalarda Seuntjens’tan geldi.

Ayrıca Ersun Yanal, ikinci yarıda Dirar'ın dışındaki tüm futbolcuları kenara alarak 10 değişiklik yaptı.

Volkan Demirel ilk 11'de

Öte yandan sezon başında kadro dışı bırakılan ancak geçtiğimiz günlerde affedilen Volkan Demirel, 139 gün sonra formasına kavuştu.

Tecrübeli kaleci, ilk 11'de başladığı mücadelenin 65. dakikasında yerini Harun Tekin'e bıraktı.

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