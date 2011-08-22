-Fenerbahçe hazır göründü PALERMO (A.A) - 21.08.2011 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Palermo ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Karşılaşmanın 15. dakikasında ceza sahasında Fenerbahçe defansının topu uzaklaştırma çabası sırasında yaptığı hatada, kale önünde topla buluşup, meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Zahavi, evsahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 23. dakikasında çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Emre'nin ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top az farkla dışarı çıktı. 34. dakikada, Palermo ceza sahasına Alex ile verkaç yaparak giren Cristian Baroni, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Rubinho'nun solundan ağlara gönderdi ve skoru eşitledi: 1-1. 39. dakikada, Alex'in Palermo ceza sahasının sağından kullandığı serbest atışta Palermo defansından seken top, Orhan'ın önünde kaldı. Orhan'ın yaptığı vuruşta kaleciden dönen meşin yuvarlağı, arka direkte bekleyen Serdar, ağlara göndererek, takımını 2-1 öne geçirdi. 44. dakikada ani gelişen Palermo atağında, rakibini ceza sahası içinde düşüren Andre Santos, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken, evsahibi takımın penaltı kazanmasına neden oldu. Penaltı atışını gole çeviren Hernandez, takımının devreye eşitlikle girmesini sağladı. Gollü geçen maçın ilk yarısı, 2-2'lik eşitlikle sona erdi. -İkinci yarı- Mücadelenin ikinci yarısına, Fenerbahçe'nin de ilk yarıda 10 kişi kalmasıyla Palermo hızlı başladı. Oyuna yeni giren Miccoli'nin 48. dakikada kullandığı serbest vuruşta, Migliaccio topa iyi yükselerek, kafa vuruşu yaptı. Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratan pozisyonda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 54. dakikada gelişen Palermo atağında Balzaretti, Fenerbahçe ceza sahasının solundan altı pasa ortaladı. Altı pas içinde topa bekletmeden vuruş yapan Miccoli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 77. dakikada, Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Sezer, Palermo ceza sahasına ortaladı. Gerilerden gelen Uğur, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla skoru takımı lehine 3-2 yaptı. 88. dakikada, Miccoli'nin Fenerbahçe ceza sahasının sağından kullandığı serbest atışta, top az farkla auta çıktı. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe, maçı 3-2 kazandı.