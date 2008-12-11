Fenerbahçe havlu attı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda karşılaştı.



Devler Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını daha önce kaybeden ve yoluna UEFA Kupası'nda devam edebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda olan Fenerbahçe, karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamadı.



İlk dakikalarda rakip kalede etkili olamayan sarı-lacivertliler, 21. dakikada savunmanın arkasına sarkan Eremenko'nun topu filelerle buluşturmasına engel olamadı ve 1-0 yenik duruma düştü.



Skor avantajının verdiği rahatlıkla daha çok kapanan Dinamo Kiev'in savunmasını aşmakta başarılı olamayan Fenerbahçe, devreyi 1-0 geride tamamladı.



Avrupa macerasına devam edebilmek için maçı kazanmak zorunda olan temsilcimiz, ikinci yarının ilk bölümünde de istediği pozisyonları yaratamadı.



Daha fazla risk alarak ileri çıkan sarı-lacivertlilerin savunmada vediği açıkları değerlendirmek isteyen ev sahibi takım, yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.



Son bölümlerde daha etkili olan Fenerbahçe, skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 Ukrayna ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.



Öte yandan, G Grubu'nda bir üst tura çıkmayı daha önceden garantileyen iki takımın mücadelesinde Porto, sahasında Arsenal'i 2-0 yenerek grup lideri oldu.



DİNAMO KİEV: 1 - FENERBAHÇE: 0

Stat: Valeri Lobanovskiy

Hakemler: Florian Meyer, Carsten Kadach, Christoph Bornhorst (Almanya)

Dinamo Kiev: Bogush xx, Betao xxx, Diakhate xxx, Mikhalik xxx, Nesmachniy xxx, Ghioane xx, Vukojevic xx, Eremenko xxx, Cernat xx (Dk. 46 Asatiani x), Milevskiy xxx, Bangoura xx (Dk. 56 Kravets x) (Dk. 90 Zozulya)

Fenerbahçe: Volkan Demirel x, Gökhan xx, Edu xx, Lugano xx, Roberto Carlos xx, Deivid x, Selçuk xx (Dk. 58 Maldonado x), Josico x, Uğur x (Dk. 73 İlhan x), Alex x (Dk. 65 Ali x), Güiza x

Gol: Dk. 21 Eremenko (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Dk. 52 Asatiani, Dk. 56 Mikhalik, Dk. 79 Kravets (Dinamo Kiev), Dk. 83 İlhan (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 90 3 Maldonado (Fenerbahçe)





MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada bulduğu golle rahatlayan Ukrayna ekibi, üstünlüğünü son dakikaya kadar elinde tutarak devreyi önde tamamladı.



21. dakikada Milevskiy'in gönderdiği topla Fenerbahçe savunması arkasında topla buluşan Eremenko, Volkan'ın da kalesini terk etmesiyle yerden bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



25. dakikada Milevskiy'nin ceza alanı dışından sert şutunda, savunmadan seken topla kaleci Volkan ters köşeye yönelirken, savunmada Gökhan topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



31. dakikada Fenerbahçe rakip kaleye ilk şutunu Selçuk ile attı. Selçuk'un kaleyi karşıdan gören yerden yaklaşık 30 metre mesafeden şutunda, topu kaleci Bogush rahat bir şekilde kontrol etti.



38. dakikada Gökhan'ın sağdan ceza alanına ortaladığı topa Güiza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.



45. dakikada sağdan çalımlarla rakip ceza alanına giren Gökhan'ın kaleye vuruşunda, top yandan auta çıktı.



50. dakikada Bangoura'nın ceza yayına yakın mesafeden kötü vuruşunda top auta çıktı.



59. dakikada Kravets'in sol çaprazdan vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.



64. dakikada Ghioane'nin sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.



66. dakikada Deivid'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



82. dakikada Vukojeviç'in ceza alanının dışından şutunda, kaleci Volkan Demirel topa yatarak sahip oldu.



87. dakikadaki Dinamo Kiev atağında kaleci Volkan Demirel'in boşa çıktığı pozisyonda Kravets topu yerden kaleye gönderdi. Kaleye yavaş giden meşin yuvarlağı savunmada Edu çıkararak 2. golü önledi.

