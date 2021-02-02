Fenerbahçe, Hatay'dan 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu bırakmadı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada Jean-Claude Billong'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Hatay'ın tek golünü ise 90. dakikada Aaron Boupendza attı. Mücadelenin 77. dakikasında oyuna dahil olan yıldız futbolcu Mesut Özil, ilk kez bir resmi maçta sarı lacivertli takımın formasını giydi.

Bu sonucun ardından üst üste üçüncü, son 9 maçta ise 8. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 48 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3 kez puan kaybı yaşayan Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, dev derbide evinde Galatasaray'ı konuk edecekken, Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.