Fenerbahçe, Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile anlaştı

Fenerbahçe, aradığı kaleciyi buldu. Bursaspor Başkanı Ali Ay, Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda karar aldık. Harun Tekin'in transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık.

"Okan Kocuk, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz. Birbirinden yetenekli 3 kaleciye sahibiz. Hepsi gelecek vadediyor. Hangisi daha iyiyse kaleye o geçecek. Kaleci konusunda bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum"

Harun Tekin kimdir?

Menemen Belediyespor altyapısından yetişen 29 yaşındaki kaleci, 2007'de Güngören Belediyespor'a transfer oldu. Buradaki performansıyla Bursaspor'un ilgisini çeken Harun, Temmuz 2010'da yeşil beyazlılara imza attı. 1.87 boyundaki file bekçisi, 129 lig maçında 34 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Milli formayı 2 kez giyen Harun, kurtardığı penaltılarla dikkat çekmişti.