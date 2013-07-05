Fenerbahçe: Haklıyız, hakkımızı alacağız

Fenerbahçe dergisinin Temmuz sayısı, “Haklıyız, hakkımızı alacağız” kapağıyla çıktı. Fenerbahçe dergisinin Temmuz sayısında, şike davası sürecinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen kulübün 3 Temmuz 2011'de indirilen ağır darbenin dış ve dip dalgalarından etkilenmeye devam ettiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, yurtiçindeki adli yargı devam ederken, UEFA'nın aynı konu üzerinde Fenerbahçe'yi Denetim ve Disiplin Kurulu'na sevk ettiği hatırlatıldı ve kurulda yapılan duruşmalı savunmanın ardından Fenerbahçe için 2+1 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası çıktığı belirtildi. Ayrıca “Suçlanan yöneticiler için bir karar verilmedi ve ek rapor talebinde bulunuldu” denildi.

'Kellemi alamayacaklar'

Fenerbahçe, kararın değiştirilmesi için UEFA Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunurken, mahkemelerin aldığı bir takım kararlar yüzünden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak değil de Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı sıfatıyla basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım, yaşanan sürecin en başından beri asıl hedefin, kendisinin ve arkadaşlarının Fenerbahçe'den ayrılmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Birilerinin yıllardır uğraştığı, Aziz Yıldırım'ın istifa edip gitmesidir ama bu olmayacak. Aziz Yıldırım'ın kellesini, Fenerbahçe'nin kalesini isteyenlerin hevesleri kursaklarından kalacaktır" demişti.