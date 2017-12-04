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Spor

Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu konusunda ciddi

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, F.Bahçe'nin G.Saray'la birlikte Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğunu yazmıştı

04 Aralık 2017 20:27

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'la birlikte Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğunu yazmıştı. Sarı-lacivertlilerin teklifinin detaylarının ortaya çıktığı iddia edildi.

Kanarya'nın 23 yaşındaki oyucuyu 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği, bunun karşılığında 3.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Milan sezon başında Hakan'ın 22 milyon euro+bonuslar karşılığında Alman devi B.Leverkusen'den transfer etmişti.

Tesisleri terk etti

Milan’da  yaşanan teknik adam değişimi sonrası göreve getirilen Gennaro Gattuso, ofansif orta saha Hakan Çalhanoğlu'nu dünkü Benevento deplasmanı kadrosuna almadı. İtalyanlar, Gattuso'nun, sakatlığı olmamasına rağmen fiziksel durumunu beğenmediği gerekçesiyle Hakan'ı oynatmadığını, milli oyuncunun da bunu öğrenince tepkiyle Milanello tesislerini terk ettiğini öne sürdü. Lig ve Avrupa'da toplam 19 maça çıkan Çalhanoğlu, 2 gol, 6 asiste imza atmasına rağmen istikrar sorunları yaşadığı gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor.(Fotomaç)

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