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Spor

Fenerbahçe hafta arası yine kazanamadı İSTANBUL (A.A)

02 Şubat 2012 23:08

-Fenerbahçe hafta arası yine kazanamadı İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, hafta arası yaptığı maçlarda galip gelememe alışkanlığını sürdürdü. Futbolda şike iddiaları nedeniyle ligin geç başlaması ve bu sezon ilk kez play-off uygulaması getirilmesi nedeniyle bazı lig haftaları salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanırken, Fenerbahçe bugüne dek hafta arası yaptığı 7. maçı da kazanamadı. Sarı-lacivertliler, 7 maçta 4 beraberlik alırken, 3 maçtan da sahadan yenilgiyle ayrıldı.  -7 maçta 17 puan yitirdi- Fenerbahçe, hafta arası yaptığı 7 maçta sadece 4 puan toplarken, zirve yarışında çok önemli 17 puan yitirdi.  Hafta arası yaptığı 7 maçın 6'sını deplasmanda oynayan Fenerbahçe, kendi sahasında ise Manisaspor maçında berabere kalarak, 2 puan yitirdi. 

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