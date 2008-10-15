Fenerbahçe gurbetçi avında

Kadroyu güçlendirmek için ara transferde önemli hamleler yapmayı planlayan Fenerbahçe, 30 milyon Euro´luk bütçe ayırdı.



Kadroyu güçlendirmek için ara transferde önemli hamleler yapmayı planlayan Fenerbahçe, 30 milyon Euro’luk bütçe ayırdı. Ağırlığı gurbetçilere verecek olan Sarı-Lacivertliler; Mesut Özil, Halil Altıntop, Nuri Şahin, Eren Derdiyok, Gökhan İnler ve Mevlüt Erdinç’e teklif götürecek.



Sakatlığını atlattığı takdirde, Hamit Altıntop için de Bayern Münih’in kapısını çalmaya hazırlanan idareciler, Hoffenheim’ın Türk kalecisi Ramazan’ı da yakından takip ediyor.



