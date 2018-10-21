Fenerbahçe gülmeyi unuttu; galibiyet hasreti sürüyor

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, yine beklenen sonucu alamadı ve zorlu deplasmandan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Yassine Benzia ve Islam Slimani gibi yıldızlarından yoksun olan Fenerbahçe, ilk yarıda kaleye sadece 1 şut çekebildi. Sivasspor’un da etkili olamadığı ilk devre 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda daha baskılı oynayan sarı lacivertliler, Roberto Soldado, Michael Frey ve Mehmet Ekici ile yakaladığı yüzde yüzlük pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Maça 61. dakikada dahil olan ve Fenerbahçe’ye hareket getiren Ekici, 77. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 9 puana ulaşırken Sivasspor puanını 10 yaptı.

Sarı lacivertliler gelecek hafta sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlarken Sivasspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe hızlı başladı ama…

Sivasspor deplasmanına ilginç bir diziliş ve kadro tercihi ile başlayan Fenerbahçe, 5. dakika Michael Frey ile gole yaklaştı. İsmail Köybaşı’nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya hareketlenen Frey, altı pas üzerinde kaleciden önce topa değdi ancak top üstten auta gitti. İlk yarıda bu pozisyonun dışında iki takımın da etkili atağı olmadı ve devre 0-0 beraberlikle sona erdi.

Soldado karşı karşıya kaçırdı

İkinci yarıda daha tempolu bir futbolla sahaya çıkan Fenerbahçe, 50. dakikada Roberto Soldado ile net bir fırsattan yararlanamadı. Eljif Elmas’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan İspanyol futbolcu, kaleci Tolgahan Acar ile karşı karşıya kaldı. Ancak Soldado yerden vuruşunda kaleciyi geçmeyi başaramadı.

Harun kaleyi boşalttı, Robinho değerlendiremedi

Karşılaşmanın 57. dakikasında Sivasspor savunmadan uzun topla çıkmak istedi. Kalesini terk eden Harun’un tehlikeyi uzaklaştırdı ancak pozisyonun devamında topu alan Robinho’nun aşırtma vuruşu kalesine çabuk dönen Harun’da kalınca Sivasspor net bir fırsattan eli boş döndü.

Önce boş kale, sonra direk!

Mehmet Ekici’nin oyuna girmesiyle hücumda güçlenen Fenerbahçe, üst üste inanılmaz goller kaçırdı. Maçın 71. dakikasında Ekici’nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Frey’in kafası kaleci Tolgahan’dan döndü. Altı pasta pozisyonu tamamlamak isteyen Soldado zor olanı yaptı ve topu auta gönderdi.

Bu pozisyondan iki dakika sonra Fenerbahçe’nin kazandığı frikikte topun başına geçen Ekici’nin vuruşu üst direkten döndü. Oyuna 61. dakikada giren ve Fenerbahçe’ye hareket katan Ekici, 77. dakikada sakatlanarak oyundan alındı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Braz, Bjarsmyr, Uğur Çiftçi, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 68 Torje), Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir (Dk. 77 Cyriac)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı (Dk. 61 Isla), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ayew (Dk. 61 Mehmet Ekici – Dk. 78 Alper Potuk), Jailson, Eljif Elmas, İsmail Köybaşı, Frey, Soldado

Sarı kartlar: Dk. 19 Robinho, Dk. 90+3 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)