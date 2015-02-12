Fenerbahçe güle oynaya çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Rize Yenişehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı da Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Sarı-lacivertli takımın ilk iki golü savunma oyuncuları Michael Kadlec ve Bekir İrtegün'den geldi. İki gol de duran top sonucunda oldu. Konuk ekip 86'da Mehmet Topal ve 88'de Moussa Sow'un golleriyle sonucu belirledi.



Rizespor'un tek golü ise 61'de Orhan Ovacıklı'dan geldi.

Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal, kupada ilk kez genç futbolculara yer vermedi. Kartal, eksik oyuncuların çokluğuna rağmen yedek ve as oyuncularından oluşan bir 11 ile maça çıktı.



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Alper Potuk ve Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra hafif sakatlığı nedeniyle Kuyt tedbir amaçlı olarak kadroya alınmadı.



Trabzonspor maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Caner Erkin ve bu maçtan sonra tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilen kaleci Volkan Demirel de kadroda yer almadı.



Fenerbahçe gibi Çaykur Rizespor'da eksik bir kadroyla mücadale etti. Ev sahibi takımda, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Kıvanç Karakaş ve Koray Altınay ile sakatlıkları bulunan forvet oyuncuları Deniz Kadah, Kweuke ve Afrika Uluslar Kupası'ndan henüz dönmeyen Viera, olmak üzere beş futbolcu forma giyemedi.



Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Holosko, Sercan Kaya ve Eren Albayrak, bu kez yedek kulübesinde oturdu. Bu oyuncuların yerine Lafferty, Murat Duruer ve Iraklı oyuncu Ali Adnan görev yaptı.

