Fenerbahçe Güiza ile yollarını ayırıyor

T24 - Kadroda düşünülmeyen Güiza ile yollar ayrılıyor. Oyuncuya kulüp arayan Güiza’nın avukatları hafta içi İstanbul’a gelerek bonservisi konusunda yönetimle masaya oturacak. Güiza ile alacağına karşılık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.



Yobo’da kritik hafta

F.Bahçe, hafta içinden itibaren tüm mesaisini Yobo’nun bonservisini almak için harcayacak. Nijeryalı’nın transferi için Everton’la pazarlık yapan sarı lacivertliler, yaklaşık 6.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini yarıya düşürmenin hesaplarını yaparken, Yobo’nun da İngiliz kulübüne rest çekmesi nedeniyle Kanarya’nın önemli yol katettiği kaydedildi.



‘Kocaman’la sorun yok’

F.Bahçe Kaptanı Alex, sarı-lacivertli takımda kalarak en doğru kararı verdiğini söyledi. Brezilya’da Arenasport televizyonuna konuşan Brezilyalı yıldız şu açıklamaları yaptı:

“EŞİM ile düşündük ve İstanbul’da kalmanın en doğru seçenek olduğuna karar verdik.. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman’la yaşadığım sorunları da geride bıraktım ve şimdi geleceğe çok mutlu bakıyorum.”



Altın kalpli bücür

Stoch ülkesinde yardım meleği gibi çalışıyor. Sarka Demeterova adındaki minik kızın geçirdiği rahatsızlık sonrası tekerlekli sandalyeyle mahkûm olmasının ardından aileyi ziyaret eden 21 yaşındaki yıldız hem 3 bin Euro’luk tekerlekli sandalye hediye etti hem de tedavide büyük sorumluluk üstlendi.



