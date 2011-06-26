T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Güiza ile yollarını ayırıyor

F.Bahçe'de bir türlü istenileni veremeyen İspanyol golcü sonunda pes etti

26 Haziran 2011 03:00

T24 - Kadroda düşünülmeyen Güiza ile yollar ayrılıyor. Oyuncuya kulüp arayan Güiza’nın avukatları hafta içi İstanbul’a gelerek bonservisi konusunda yönetimle masaya oturacak. Güiza ile alacağına karşılık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.


Yobo’da kritik hafta

F.Bahçe, hafta içinden itibaren tüm mesaisini Yobo’nun bonservisini almak için harcayacak. Nijeryalı’nın transferi için Everton’la pazarlık yapan sarı lacivertliler, yaklaşık 6.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini yarıya düşürmenin hesaplarını yaparken, Yobo’nun da İngiliz kulübüne rest çekmesi nedeniyle Kanarya’nın önemli yol katettiği kaydedildi.


‘Kocaman’la sorun yok’

F.Bahçe Kaptanı Alex, sarı-lacivertli takımda kalarak en doğru kararı verdiğini söyledi. Brezilya’da Arenasport televizyonuna konuşan Brezilyalı yıldız şu açıklamaları yaptı:

“EŞİM ile düşündük ve İstanbul’da kalmanın en doğru seçenek olduğuna karar verdik.. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman’la yaşadığım sorunları da geride bıraktım ve şimdi geleceğe çok mutlu bakıyorum.”


Altın kalpli bücür

Stoch ülkesinde yardım meleği gibi çalışıyor. Sarka Demeterova adındaki minik kızın geçirdiği rahatsızlık sonrası tekerlekli sandalyeyle mahkûm olmasının ardından aileyi ziyaret eden 21 yaşındaki yıldız hem 3 bin Euro’luk tekerlekli sandalye hediye etti hem de tedavide büyük sorumluluk üstlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24