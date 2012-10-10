Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sahaya ses bombası atıldı

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıların bulunduğu bölüme girince iki ezeli rakibin arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri Fenerbahçeli taraftarları o tribünden uzaklaştırmaya çalıştı. Taraftarların attığı ses bombası Fenerbahçeli Kemal Kayhan'ın ayağının dibine gelince, tecrübeli voleybolcu yerdeki bombayı almaya çalıştı ve gözü zarar gördü. Maç 10 dakikalık aradan sonra devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 2008 yılından bu yana düzenlenen Süper Kupa organizasyonunda gülen taraf Fenerbahçe Grundig oldu. Fenerbahçe Grundig Süper Kupa'nın finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Gergin başlayan ve 3 kez duran maçta Sarı lacivertli takım ilk seti 25-18, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti de 25-23'lük skorla kazanarak ezeli rakibini 3-0 yendi.

2008 yılından bu yana 3 kez oynanan Süper Kupa'yı 2008-2009 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediye, 2009-2010 sezonunda Ziraat Bankası, 2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe Grundig kazanmıştı.

2011 yılında da bu kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Grundig, bu sene de kupayı kazanarak 2 kez üst üste kazanan ilk takım oldu.

Taraftarlar arasında arbede çıktı

Fenerbahçe Grundig-Galatasaray, Erkekler Voleybol Süper Kupa maçında, taraftarlar arasında arbede çıktı.

TVF Başkent Salonu'nda yapılan karşılaşmanın 5. dakikasında iki takımın taraftarları arasında tartışma meydana geldi. Arbedeye dönüşen olayda bazı taraftarların yumruklaştığı görüldü. Salonda bulunan antrenman filelerine zarar veren taraftarlar, sahaya da yabancı madde attı.

Olaylar esnasında atılan yanıcı ve parlayıcı madde, Fenerbahçe Grundig'in sahasına düştü. Çevik kuvvet olayları bastırmakta zorlandı. Taraftarların bir bölümü salon dışına çıkartıldı ve maç 10 dakikalık aradan sonra yeniden başladı.