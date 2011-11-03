-Fenerbahçe Grundig: 2 - Arkas Spor: 3 iSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Arkas Spor, deplasmanda Fenerbahçe Grundig'i 3-2 yendi. Karşılaşmanın ilk iki setini Arkas Spor'un almasının ardından oyuna ağırlığını yeniden koyarak setlerde skoru eşitleyen Fenerbahçe Grundig, tie-break sette rakibine boyun eğmekten kurtulamadı ve maçı 3-2 kaybetti. Salon: Burhan Felek Hakemler: Onur Hoşnut xx, Esat Danzili xx Fenerbahçe Grundig: Soner x, Emre x, Arslan xxx, Coskovic xx, Kemal xx, Miljkovic xxx (Serkan xx, Hakan x, Ersin x, Marshall x) Arkas Spor: Bravo xxx, Burak xx, Burutay xxx, Gökhan xx, Ahmet xx, Kevin Hansen xxx (Nuri xx, Perrin x, Ceyhun x, Bülent x) Setler: 22-25, 24-26, 28-26, 25-21, 13-15 Süre: 124 dakika (23, 28, 30, 28, 15)