Fenerbahçe, Gregory van der Wiel ile görüşemelere başladığını duyurdu

Fenerbahçe, Gregory van der Wiel ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Gregory van der Wiel ile futbolcunun transferi için görüşmelere başlanmıştır. Hollandalı futbolcu, 04 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’a gelecek ve görüşmeler tamamlanacaktır."

Fanatik'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler, İstanbul’da masaya oturduğu Gregory van der Wiel’le her konuda anlaştı. Fenerbahçeyönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından soluğu tatil için ABD’de alan 28 yaşındaki sağ bekin, önümüzdeki hafta başı Türkiye’ye gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.



Gökhan Gönül’ün dün Beşiktaş’a imza atmasının ardından Sarı-Lacivertliler’in de Wiel’in transferini tamamlaması camiada memnuniyetle karşılanırken, Hollandalı oyuncunun başarılı bir performans göstereceğine inanılıyor. Tecrübeli futbolcunun özellikle imza sürecinde, Kanarya’nın yıldızlarından olan vatandaşı Robin van Persie’den de olumlu referanslar almasının, kararında etkili olduğu konuşuluyor.