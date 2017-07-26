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Spor

Fenerbahçe Graz'a vardı

Kjaer ve van Persie kafilede yer almadı

26 Temmuz 2017 17:11

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın (27 Temmuz Perşembe) Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Graz kentine vardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Graz şehrine gelen sarı-lacivertlilerde transferi gündemde olan Simon Kjaer yer almadı.

TRTSpor'da yer alan habere göre; sol arka adalesinde sertleşme bulunan Kjaer'in bu yüzden kadroya dahil edilmediği öğrenildi. Kjaer'in dışında, sakatlığı devam eden Hollandalı futbolcu Robin van Persie de kadroda bulunmuyor.

Kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu ve asbaşkan Ali Yıldırım'ın da yer aldığı kafileyi, havalimanında Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı ve Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay çiçeklerle karşıladı.

Büyükelçi Çarıkçı, teknik direktör Aykut Kocaman'a çiçek vererek, "Bir Fenerbahçeli olarak sizi karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Futbolculuk döneminizde de sizi takip ederdim." dedi. Kocaman da karşılama için Çarıkçı'ya teşekkür etti.

Havalimanına gelen az sayıda Fenerbahçe taraftarı, futbolcular ve özellikle teknik direktör Kocaman'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Sarı-lacivertli kafile, havalimanında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele gitti.

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