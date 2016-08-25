Fenerbahçe Grasshoppers'ı deplasmanda 2-0'la geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3-0 kazandığı play-off turu ilk maçının rövanşında İsviçre'nin Grasshoppers takımı ile deplasmanda karşılaştı. Sarı lacivertliler, mücadeleyi Jose Fernandao ve Miroslav Stoch'un golleriyle 2-0 kazanarak Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

İsviçre'nin Zürih şehrindeki Letzigrund Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetti. Mario Diks ve Hessel Steegstra'nın yardıcı hakem olarak görev aldığı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kevin Blom oldu.

15 bin taraftarın takip ettiği mücadelede, stadın büyük çoğunluğunu Fenerbahçe taraftarı doldurdu. Maç sırasında Grasshoppers taraftarının Fenerbahçe bayrağı yakmasının ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Salih Uçan, 54. dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerini Aatıf'a bıraktı.

Temsilcimizin golleri Fernandao ve Stoch'tan geldi. Fernandao'nun golünün asistinin Alper Potuk yaparken, Miroslav Stoch, Mehmet Topal'ın ara pasıyla topla buluştu ve ağları havalandırdı.

Temsilcimiz Fenerbahçe sahaya şu 11'le çıktı:

Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Topal, Salih, Stoch, Alper, Van Persie