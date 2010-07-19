-FENERBAHÇE, GRAFİTE İÇİN GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU BERLİN (A.A) - 19.07.2010 - Alman Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'un menajeri Dieter Hoeness, Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve transfer listesinde olduğu belirtilen Grafite için İstanbul'dan bir görüşme talebinin geldiğini doğruladı. Hoeness, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Grafite için yazılı bir teklif gelmediğini, ancak İstanbul'dan bir görüşme talebinin olduğunu belirterek, ''Bir kulüp temsilcisi ile görüşme olduysa yada yazılı bir teklif geldiği zaman temasa geçilmiş olur. Bu iki durum da söz konusu değil'' dedi. Wolfsburg'un sezon hazırlıklarını Austurya'da sürdürdüğü, tatilde olan Brezilyalı oyuncu Grafite'nin de pazartesi günü kampa katılacağı ifade edildi. Bundesliga'da 2009 yılında gol kralı olan Grafite'nin transfer bedelinin en az 7,5 milyon Avro olması beklendiği kaydedildi.