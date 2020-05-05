Fenerbahçe gözünü Sinan Gümüş'e dikti

Fenerbahçe transferde Galatasaray forması giymiş bir ismin daha peşinde. Sarı-lacivertliler sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş için kiralık formülü üzerinde duruyor.

Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliğine rağmen transfer girişimleri sürüyor. Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen sarı-lacivertliler, gözünü eski bir Galatasaraylı futbolcuya dikti: Sinan Gümüş.

Sabah gazetesinin haberine göre; sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya giden ve devre arasında Antalyaspor'a kiralanan Sinan için 1 yıllık kiralama girişiminde bulunuldu.

Transferin gerçekleşmesi halinde ilginç bir görüntü de ortaya çıkacak. Zira Sinan, 2017-18 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosundan, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci'den sonra Fenerbahçe'ye geçen 4. isim olacak.