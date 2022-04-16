Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Göztepe'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 59 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 33. hafta maçında sahasında İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Göztepe karşısında da kazanarak çıkışına devam etmek istiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun

Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tijanic, Di Santo

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de 3 eksik var. Kadro dışı Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Atınç Nukan'ın durumu belirsiz.

İzmir ekibi son 9 maçını da kaybetti ve haftaya 19. sırada girdi. Sarı kırmızılıların Kadıköy'de yenilmesi halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara göre küme düşme ihtimali var.