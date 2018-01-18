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Spor

Fenerbahçe, Göztepe maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

18 Ocak 2018 20:56

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 18\'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15:00\'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenmanın ikinci bölümünde İstanbulspor maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ise pas çalışmalarının ardından dar alanda yaptıkları çift kale maçla antrenmanı noktaladı.
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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