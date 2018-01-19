Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 18\'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16:00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yaptığı bu antrenmanla tamamlayarak Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.