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FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇINA "BİZ ANADOLUYUZ" PROJESİ KAPSAMINDA 200 ÇOCUK GELDİ

  * Göztepe taraftarları stada giriş yaptı    Haber: Mustafa AKIN- Kamera: Ali DANAŞ-İSTANBUL DHA  Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18

20 Ocak 2018 21:12


 
* Göztepe taraftarları stada giriş yaptı 
 
Haber: Mustafa AKIN- Kamera: Ali DANAŞ-İSTANBUL DHA
 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile bu akşam 19.00\'da karşılaşacak olan Göztepe\'nin taraftarları otobüslerle stada geldi.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyecek olan Göztepeli taraftarların tribüne girmelerinin ardından \"Biz Anadoluyuz\" projesi kapsamında İstanbul\'a gelen 200 çocuk Fenerbahçe-Göztepe maçını Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte izlemek üzere stada giriş yaptı.                                                           
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından \"Biz Anadoluyuz\" projesi yürütülüyor. 
Proje ile ülkemizin doğusuyla batısı arasındaki var olan kardeşlik bağlarının artırılması, Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşayan çocukların daha önce hiç gitmedikleri şehirlerdeki tarihi ve kültürel yerleri görüp tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması hedeflenmekte. Proje kapsamında Erzurum ve Van illerinden İstanbul\'a gelen 200 çocuk Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Çanakkale illerinin tarihi ve kültürel yerlerinin gezilmesinin yanı sıra Fenerbahçe ve Göztepe Spor Kulüpleri arasında Ülker Stadyumu\'nda oynanacak Süper Lig karşılaşmasını Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile beraber izleyecekler. Erzurum ve Van illerinden İstanbul\'a gelen 200 çocuk stad kapısında çiçeklerle karşılandılar. Çocuklar büyük bir heyecanla 17.45 sularında stada gelerek içeri giriş yaptılar.
 
Görüntü Dökümü: (SPOR BÜLTENİNDE GEÇİLDİ)
-Göztepeli taraftarları getiren otobüslerin yanaşması
-Taraftarların inmesi ve tribün giriş kapısına yönlenmesi
-Detaylar
-Alınan önlemler
-200 çocuğun gelişi , çiçek verilmesi, stada girişleri , detaylar

20.01.2018 - 18.03 Haber Kodu : 180120175

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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