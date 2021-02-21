Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'deki 5. mağlubiyetini aldı

Süper Lig’in 26. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçtaki tek gol, 9.dakikada Halil Akbunar’dan gelirken Fenerbahçe, bu sezon ligde evinde oynadığı maçlarda beşinci yenilgisini aldı.

Maçın henüz 9. dakikasında Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Göztepe'de savunmadan atılan uzun topa kendi yarı alanından hızla hareketlenen Halil Akbunar, ceza sahasını terk eden Altay'ı da çalımlayıp içeri girdi ve topu boş ağlara yolladı.

Fenerbahçe’nin gole en çok yaklaştığı pozisyonlardan biri 38. dakikada gerçekleşti. Sosa'nın ortasında Thiam'ın kafayla indirdiği top sonrası kale ağzında oluşan karambolde Szalai topu kaleye gönderemedi.

Bu pozisyondan çok kısa bir süre sonra, 42. dakikada Mesut'un pası sonrası Valencia sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde bomboş durumdaki Sosa'nın yerden vuruşunda kaleci İrfan Can topu sektirdi. Devamında Alpaslan diziyle topu kalecisine bırakmak isterken Thiam topa dokundu ancak İrfan Can kontrolü sağladı.

Maçın ilk yarısı, Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe oyunu Göztepe’nin sahasına yıksa da önemli bir gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

76. dakikada maçtaki tek golün sahibi Halil Akbunar, rakiplerinden sıyrılıp içeri girdi ve yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmada başka önemli pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, Göztepeye'ye 1-0 kaybetti.