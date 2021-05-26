Fenerbahçe golcü transferi için Aboubakar'ı gözüne kestirdi; ilk görüşme yapıldı

Fenerbahçe, Beşiktaş’la sözleşme uzatmayan Vincent Aboubakar’la geçtiğimiz günlerde masaya oturdu ve pazarlıklar başladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, "Gelecek sezon için takımın yüzde 70’i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız" demişti.



Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı



Fanatik gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe, Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ve menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşüldüğü bildirildi. Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi.

3 yıllık imza

29 yaşındaki forvetle anlaşılması durumunda 3 yıllık bir sözleşmenin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Aboubakar’la, Avrupa’dan da bazı takımların ilgilendiği iddia ediliyor.

Samatta ve Cisse düşünülmüyor

Sarı-Lacivertliler’de geçen sezon büyük umutlarla Aston Villa’dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak alınan Mbawana Samatta ve Erol Bulut’un ısrarıyla transfer edilen Papiss Cisse beklentilerin altında kaldı. Samatta 30 maçta 6 gol, Cisse de 28 mücadelede 5 gol ve 2 asistle oynadı.



Fenerbahçe'nin, iki oyuncudan sözleşmesi sona eren Cisse ile yola devam etmeyeceği, bonservisi alındıktan sonra da Samatta’yı elden çıkarmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı.



Samatta’nın menajerinin de, şimdiden oyuncusu için alternatifleri değerlendirme çabası içerisinde olduğu belirtildi.