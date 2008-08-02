Fenerbahçe gol oldu, yağdı...

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son maçında konuk olduğu Alanyaspor’u tarihi bir farkla mağlup etti.

İlk yarısını 3-1 önde kapadığı karşılaşmayı 10-3 kazanan sarı-lacivertliler, gruptan 8 puan +8 averajla lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin golleri Kezman (4), İlhan (2), Aurelio (2), Kemal ve Kazım'dan geldi. Alanyaspor'un sayılarını ise Taner, Okan, ve Metin Telle kaydetti.

Grupta oynanan diğer karşılaşmada Gaziantepspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Kayserispor ise, ikinci sırayı alarak çeyrek finale yükselen diğer takım oldu.

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kuraları, 28 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da çekilecek. Kupada çeyrek final ilk maçları 3 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak.

ALANYASYOR: 3 - FENERBAHÇE: 10

Stat: Milli Egemenlik

Hakemler: Hakan Özkan xxx, Baki Tuncat Akkın xxx, Ekrem Kan xxx

Alanyaspor: Hamit x, Taner x, Kenan İmirhan x (Dk 46 Metin Telle x), Sercan x, Kenan Köse xx (Dk. 73 Umut x), Can Gümrükçü xx), Emre x (Dk. 46 Okan x), Serkan x, Nedim xxx, Metin Kurt xx, İlyas x

Fenerbahçe: Volkan Babacan x, Yasin xxx, Vederson xx, Kemal xx (Dk. 70 Gürhan x), Kazım x, Kezman xxx, Mehmet Aurello xxx, Önder Turacı xxx, Uğur xx (Dk. 65 Ali Bilgin x), İlhan Parlak xx, Gökhan Gönül xx (Dk. 46 Can Arat xx)

Goller: Dk. 32 Taner, Dk. 49 Okan, Dk. 86 Metin Telle (Alanyaspor), Dk. 30, Dk. 65 Aurelio, Dk. 36 Kemal, Dk 44, 75, 77 (penaltıdan) ve 80 Kezman, Dk. 52 ve 56 İlhan, Dk. 89 Kazım (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kenan İmirhan, Dk. 43 Taner, Dk 75 Hamit (Alanyaspor), Dk. 42 Vederson (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ilk önemli atağında, 7. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında Can ile verkaça giren Metin Kurt, Kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Volkan, Metin Kurt'un ayaklarına yatarak tehlikeyi önledi.

9. dakikada Kemal'in ara pasında Alanyaspor ceza sahasında topla buluşan İlhan, yerden ve sert bir vuruş yaptı. Kaleci Hamit, kaleye gitmekte olan topu iki hamlede bloke etti.

16. dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Fenerbahçe ceza alanına atılan uzun topla buluşan Nedim'in sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

Fenerbahçe 30. dakikada golü buldu. Bu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında penaltı noktası üzerinde Gökhan'ın pasında topu göğsüyle yere indiren ve kaleye arkası dönük durumda bulunan Aurelio, dönerek sert vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Alanyaspor bu gole iki dakika sonra cevap verdi. 32. dakikada soldan gelişen atakta, Taner'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Volkan Babacan'ın altından filelere gitti: 1-1

Beraberlik golünden sonra ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, çok geçmeden ikinci golü buldu. 36. dakikada İlhan'ın ceza sahası içinden dışarı çıkardığı topa Kemal, sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Top kalecinin sağından filelerlle buluştu: 2-1

Fenerbahçe, 44. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Bu dakikada Alanyaspor cezaalanında topla buluşan Kezman'ın aşırtma vuruşunda top kalecinin üzerinden ağlara gitti: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle kapandı.

Dk. 49. Gelişen Alanyaspor atağında, Fenerbahçe defans oyuncularının hatasından dolayı topu önünde bulan Okan, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2

Dk. 52. Sağ kanattan gelişen atakta Önder topu ceza sahasına ortaladı, İlhan Parlak, kafa ile topu ağlara gönderdi. 4-2

Dk. 56. Kemal'le gelişen Fenerbahçe atağında topu kontrol ettikten sonra kaleye gönderen Kezman'ın şutu kaleci Hamit'ten döndü. İlhan dönen topu, plase bir vuruşla ağlara gönderdi. 5-2

Dk. 65. Fenerbahçe atağında Kezman'ın şutu direkten döndü. Üst direkten dönen topa kafayı vuran Aurelio takımının 5. kendisinin ikinci golünü attı. 6-2

Dk. 75. Kazanılan penaltı atışını Kezman gole çevirdi. 7-2

Dk. 77. Bu dakikada, Kazım'ın pasında topla buluşan Kezman, ceza sahnasına girer girmez topa çok sert vurdu. Top Kaleci Hamit'in bakışları arasında ağlara gitti. 8-2

Dk. 80. Fenerbahçe atağında Alanyasor ceza sahasına giren Kezman, aşırtma bir vuruşla takımının 9. golünü attı. 9-2

Dk. 86. Bu dakikada atağa kalkan Alanyaspor'da Serkan cezasahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Volkan'dan dönen topu, Metin Telle ağlara gönderdi. 9-3

Dk. 89. Gelişen Fenerbahçe atağında Kazım, yaklaşık 25 metreden attığı sert şutla takımının son golünü kaydetti ve maçı konuk ekip Fenerbahçe 10-3 kazandı.