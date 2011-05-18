-FENERBAHÇE GÖKTAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, daha önce bir gazetede çeşitli iddialarda bulunan ve son olarak televizyon programında bu iddialarını yineleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, iddialarını bir televizyon programında yineleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası kapsamında suç duyurusunda bulunulduğunu, Trabzonspor Kulübü'nün eski yöneticilerinden İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. Açıklamada, ''Milletvekili ağırlığına yakışmayan ifadelerle spor üzerinden siyaset yapma çabasındaki Sayın Göktaş'ın açıklamalarını kınıyor; bu yöndeki her türlü kanuni hakkımızı sonuna dek kullanacağımızın spor kamuoyunca bilinmesini istiyoruz. Öte yandan aynı TV programında son derece yakışıksız açıklamalar ve ithamlarda bulunan Trabzonspor eski yöneticisi İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında da kulübümüz avukatları suç duyurusunda bulunacaklardır'' ifadesine yer verildi.