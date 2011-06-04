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Spor

FENERBAHÇE: GÖKHAN İNLER İLE İLGİLENMİYORUZ İSTANBUL (A.A)

04 Haziran 2011 00:03

-FENERBAHÇE: GÖKHAN İNLER İLE İLGİLENMİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - Fenerbahçe Kulübü, İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler ile ilgilenmediğini açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gökhan İnler ile ilgili herhangi bir transfer çalışmasının olmadığı belirtilerek, şöyle denildi: ''Bugün bazı gazetelerde, internet sitelerinde, radyo ve televizyonlarda ısrarla kulübümüzün, Udinese'de forma giyen Gökhan İnler ile ilgilendiği haberi yayımlanmaktadır. Adı geçen oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer çalışmamız veya düşüncemiz bulunmamaktadır. Bu yöndeki haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.''

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