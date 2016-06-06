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Spor

Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün alternatifini Barcelona'da buldu

Sol bek bölgesinde de görev yapabilen Montoya Fenerbahçe'nin transfer listesinde

06 Haziran 2016 17:44

Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile anlaşılamaması durumunda Barcelonalı Montoya'ya yöneleceği iddia edildi.

NTV Spor'un haberine göre, teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda kalmasını istediği Gökhan Gönül ile anlaşılması halinde ise Montoya transferi rafa kaldırılacak.

Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Inter'e kiralanan Montoya, Çizme'de fazla forma şansı bulamamış ve sezonun ikinci yarısını La Liga ekiplerinden Real Betis'te geçirmişti. 25 yaşındaki oyuncu Betis'te çıktığı 13 maçta etkili bir performans göstererek takımının ligde kalmasında önemli bir rol oynamıştı.

Sol bek bölgesinde de görev yapabilen Montoya, transfer edilmesi halinde Caner Erkin ve Michal Kadlec'ten boşalan bölgeye de katkı sağlayabilecek.

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