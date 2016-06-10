Fenerbahçe Gökhan Gönül'e resmen veda etti

Fenerbahçe Spor Kulübü, Gökhan Gönül için resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayımladı. Kulüp yayınladığı mesaj ile Gökhan Gönül hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu



İşte Fenerbahçe'nin 'Gökhan Gönül'e teşekkürlerimizle' başlığı ile yayımladığı mesaj:

"9 yıl önce çok genç bir futbolcu iken bizzat Başkanımız Aziz Yıldırım’ın özel çabası ile kulübümüzün renklerine bağlanmış olan Gökhan Gönül, dün yapmış olduğu açıklama ile Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki futbolculuk hayatını noktaladığını kamuoyuna belirtmiştir.

Bundan sonraki futbol kariyeri ile alakalı olarak vereceği kararların kendisi ve ailesi için hayırlı olmasını içtenlikle dileriz.

Bu vesile ile, Gökhan Gönül’ün vermiş olduğu kararın sebeplerini kamuoyu ile paylaşması nedeniyle taraftarlarımız ve futbol kamuoyu tarafından bilinmesini istediğimiz önemli birkaç hususu açıklamak isteriz. Yine bu vesile ifade etmek isteriz ki bilinmesini istediğimiz hususlar, bu süreçte yaşananların cüzi bir bölümüdür ve gerisi “Kol kırılır yen içinde kalır” atasözü çerçevesinde bu süreci yaşayanlarla birlikte sonsuza kadar saklı kalacaktır.

Gökhan Gönül, sezon sonunda kulübe çağrılmış ve yeni sözleşme teklifi burada bizzat Başkanımız Aziz Yıldırım tarafından kendisine yapılmıştır. Gökhan Gönül’e, düşüncemizin, futbol takımımızın kaptanı olarak burada jübilesini yapması ve sonrasında da ister idari ister teknik bir görev ile kulübümüzde kalması olduğu ifade edilmiştir. Burada kendisinin şuandaki temsilcisi ile sezonun başında temsilcilik sözleşmesi imzalamış olduğu, Fenerbahçe kaptanının jübilesini ve son sözleşmesini yapacağı kulüple daha sezonun başında anlaştığı temsilci ile görüşmesinin yakışık almayacağı söylenmiş ve önemli bir kontrat teklif edilmiştir.

"Aziz Yıldırım rakamları açıklamak zorunda kaldı"

Akabinde kendisine, görüşmelerin Asbaşkanlarımız İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu vasıtasıyla sürdürüleceği söylenmiştir. Bu andan itibaren Gökhan Gönül ile görüşmelere başlanmış ve zaman zaman da futbolcunun ısrarı ile temsilcisi ile görüşmeler yapılmış ve başlangıçta kendisine teklif edilen sözleşme şartlarının çok üstünde bir noktaya gelinmiştir. Kamuoyunda futbolcunun temsilcisi ile görüşmeyi reddettiğimiz ve bunun sonucunda futbolcu ile görüşme yapılmadığı, futbolcunun başlangıçta istediği ve son derece makul olan isteklerin cevapsız bırakıldığı yönünde ortaya çıkan kasıtlı haberler üzerine Başkanımız Aziz Yıldırım kamuoyuna futbolcu ile görüşmelerin yapılmakta olduğunu, pazarlıklar neticesinde ortaya çıkan rakamlarla açıklamak zorunda kalmıştır.

5 Haziran 2016 tarihinde yapılan Fenerbahçe Olağan Mali Kurulu’nda, genel kurul üyelerinin önünde yönetim kurulu adına konuşan Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu, kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı Gökhan Gönül’e teşekkür etmiş, kulübün kapılarının kendisine açık olduğunu, kendisine piyasa koşullarında çok ciddi bir teklif yaptığımızı ve futbolcumuzun Fenerbahçeliliğini göstererek takımda kalacağına inandığını ifade etmiştir.

Gökhan Gönül ile İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu arasında geçen görüşmelerde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ve taraftarının kaptanlarını, efsane yapmak arzusunda oldukları, bu kulüpte jübile yaparak tarihe geçmesi gerektiğini Fenerbahçe değerleri üzerinden kendisine pek çok kere anlatmış ve kendisi ile konuşulanların aynı zamanda Başkanımızın ve Fenerbahçe taraftarının düşüncesi olduğu ifade edilmiştir.

"Mantık dışı rakamlar sunmasaydı..."

Görüşmeler süresince Asbaşkanlarımız İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun Gökhan Gönül’e göstermiş olduğu samimiyet ve duygusal içtenliğe rağmen neticede Gökhan Gönül’ün vermiş olduğu kararın sebeplerinin takdiri taraftarlarımızca ve kamuoyu tarafından da ayrıca değerlendirilmelidir. Ancak altı önemle çizilmelidir ki Gökhan Gönül tarafından kulübe sunulan akıl, mantık dışı maddi koşullar, kulübümüz tarafından kabul edilmiş olsa idi bu gün Gökhan Gönül kulübümüzle sözleşme imzalamış ve kamuoyuna kulüpten ayrılma sebebi olarak sunduğu hususları konuşmamış olacaktı.

"Konu maddi boyutlar içine çekilerek..."

Bilinmesini isteriz ki Gökhan Gönül’e Fenerbahçe camiasının bir evladı olarak gösterilmesi lazım gelen sevgi, saygı ve fedakarlıklar hiçbir eksik olmaksızın bu süreçte yerine getirilmiştir. Sürece zaman zaman dahil olan futbolcu temsilcisinin ve son olarak da yakın aile üyelerinin tavrı bizler tarafından Gökhan Gönül’e gösterilen sevgi, saygı ve fedakarlıklarının, kısaca maneviyatın karşılığı olmamış, konu maddi boyutlar içine çekilerek bir çıkmaz yola girilmiştir.

Bu aşamadan sonra hayırlı olan daha fazla konuşmamak, hatıralara geçen iyi anıların da silinmesine sebebiyet verecek gerçek dışı açıklamalardan ve söylemlerden uzak durmaktır. Sarı lacivert çubuklu formayı giymek her futbolcuya kısmet olmayan, bu formayı giyeni ve hizmetleri ile layık olanı zirvelere taşıyan, aktif sporculuk sonrasında itibar görmesine vesile olan, karşılığı maddi hiçbir ölçü ile ölçülmeyen kutsal bir ihsandır. Gökhan Gönül’e bundan sonraki hayatında sağlık ve başarı dileriz."