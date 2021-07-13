Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırdı

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360’tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu’nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan ayrılarak yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.