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Spor

Fenerbahçe, Giuliano'nun transferini açıkladı

Trabzonspor'un Zenit ile anlaştığı iddia edilmişti

12 Ağustos 2017 22:45

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un da son anda Zenit'ten kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edilen Giuliano'yu 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 27 Brezilyalı futbolcunun bonservisi için sarı-lacivertli kulübün kasasından 7 milyon Euro çıkacak.

NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe Brezilyalı orta saha ve kulübü Zenit ile kiralık olarak anlaşmış, ardından Trabzonspor devreye girerek oyuncunun bonservisine 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü'nen yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

 

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